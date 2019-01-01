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史高斯撐蘇B值得坐正

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曼聯名宿史高斯撐看守領隊蘇斯克查值得坐正。

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曼聯在歐聯16強首回合0：2不敵PSG，是蘇斯克查接手以來第一次輸波。不過史高斯力撐對方：「我不覺得蘇斯克查坐正有甚麼問題。我知道有人因PSG一場而有所質疑，但PSG是勁旅，就算最有經驗的教頭都有機會輸波。我認為蘇B所做到的事也展示出他絕對值得一個機會。」史高斯認為他跟很多人一樣對「紅魔鬼」現時的陣容有信心，並覺得蘇斯克查把喜悅帶到球隊。

 

編輯之選

 

曼聯接下來足總盃對戰慘吞曼城6蛋後再回主場比賽的車路士，史高斯表示：「蘇斯克查作為曼聯領隊會想贏錦標的，PSG一仗後，足總盃有可能是他們唯一有機會贏的一項。車路士能否反彈？蘇斯克查要小心處理。不過『藍戰士』信心受打擊，或者曼聯有機會佔優。」(Goal.com)

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