卻奧斯：我的紀錄片沒有攻擊拜仁

皇家馬德里中場卻奧斯日前發布紀錄片，對於有指影片內容批評舊球會拜仁慕尼黑，他強調並無這個意思，只是說事情總是有好有壞。

華利祖決心留皇馬爭位

29歲的卻奧斯在拜仁度過了首七年職業生涯，他最近透露當年在拜仁覺得不受重視，直到2014年7月以2500萬歐元加盟皇馬，之後曾三奪歐聯冠軍及歐洲超級盃，也曾贏得西甲冠軍及西班牙盃，令拜仁主席漢尼斯承認出售他是一個錯誤。

卻奧斯藉紀錄片發布的機會，在接受Omnisport訪問時再次澄清：「人們應該要親自看看影片，然後就會明白所有事情，這與向拜仁反擊並無任何關係。」

「當然，紀錄片會包括了好事與壞事。人人都大概知我在拜仁度過了美好時光，否則不會留了7年。」卻奧斯續說：「影片反映了我18、19歲時的想法，以及那些未能滿足我的事。不是說當時的我就是正確，只是單純反映我的感覺。」（Goal.com）