加里夫巴利經理人反擊：施丹可恥

加里夫巴利效力皇家馬德里的時間已進入倒數，教練施丹直言希望該威爾斯球星「盡快離開」，言論令加里夫巴利的經理人極之不滿。

施丹承認巴利快將離開皇馬

皇家馬德里正參與季前熱身賽，在星期六鬥拜仁慕尼黑一役，加里夫巴利沒有被派遣上陣，賽後施丹放出震撼言論：「加里夫巴利沒有上陣的原因是他非常接近離隊。我們希望他盡快離開，那會對所有人都最好，他的轉會工作正在進行中。」

加里夫巴利的經理人Jonathan Barnett在《ESPN》回應施丹言論，他說：「施丹向一個為皇馬作出如此多貢獻的人說出這樣的話是可恥的。如果加里夫巴利離隊，只會是因為對他個人來說是最好，與施丹的意願無關。」

加里夫巴利在效力皇馬期間，曾經多次在盃賽決賽取得入球，為球隊贏得冠軍。皇馬在2014年至2018年期間，四度贏得歐聯，當中加里夫巴利有兩場都是射入奠勝球；2014年西班牙盃決賽，是皇馬對上一次贏得該比賽冠軍，又是加里夫巴利攻入漂亮入球。要數最令人印象深刻的，莫過於2018年歐聯決賽，加里夫巴利在下半場兩度射破利物浦大門，當中一球的靚倒掛更被拿來與施丹在2002年決賽的「天外飛仙」相提並論。

皇家馬德里今年已引入包括夏薩特、盧卡祖域等多個新援，傳聞普巴及基斯甸艾歷臣都有機會加盟，相信減輕薪金支出會是清洗加里夫巴利的其中一個原因。（Goal.com）