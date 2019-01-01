利迷頭痕 比利貼紅軍贏英超冠軍

利物浦在周日英超作客悶和愛華頓失去榜首位置，但對於球迷雪上加霜的是，有「烏鴉口」之稱的球王比利仍然睇好球隊能贏得冠軍，或將成為魔咒。

雖然紅軍剛失去榜首之位，以1分落後曼城，但比利仍對他們充滿信心，他周一在Twitter祝賀紅軍名將杜格利殊時說︰「祝紅軍英雄杜格利殊生日快樂，我由開始至今仍相信利物浦可贏得英超冠軍。」

對於得到比利的「祝賀」，利迷或許不是味兒，是關他素有「烏鴉口」之稱，經典事例便有他曾預言非洲球隊可在2000年贏得世盃冠軍，但相隔十多年後非洲球隊至今仍未曾打入4強，而在去年俄羅斯世盃更未有一隊可出線16強。

Happy birthday to Liverpool hero, Kenny Dalglish. I backed @LFC to win the Premier League from the start. I still think they will do it. // Feliz aniversário para o herói do Liverpool, @kennethdalglish. Eu apoiei o @LFC no início da Premier League e ainda acho que levarão a taça. pic.twitter.com/QemLKYzJo2 — Pelé (@Pele) March 4, 2019

其他例子尚有他在2002世盃曾預測巴西未能在分組賽出線，但最終巴西贏得冠軍；以及同屆賽事他估計中國可出線16強，但最終在分組3戰全敗未入一球。(Goal.com)