利物浦艾利臣比加 封2019年最佳門將

巴西鋼門艾利臣比加，是今年Goal50唯一一名入選的守門員，無論是「男子組」或「女子組」也是。

兩名巴西門將艾利臣和艾達臣摩拉斯，本周日將於晏菲路正面對撼，但艾利臣已先贏1仗，因為只有他一名門將能殺入Goal50名單當中，以這名準則來看，艾利臣才是當前巴西最佳守門員。

曼城門將艾達臣，剛於歐聯賽事受傷，他好希望可以及時傷癒，能於鬥利物浦的大戰中復出。他於過去12個月，其實比艾利臣取得更多獎盃，他是「藍月亮」成國內3冠王的功臣，亦協助球隊擊敗利物浦，奪得本屆英格蘭社區盾。

但艾利臣於2018年以6680萬鎊加盟利物浦後，協助紅軍的防守提升到另一層次。雖然於英超競逐不敵曼城，但他於歐聯決賽表現神勇，是利物浦擊敗熱刺奪標一大功臣。之後於剛過去夏天，艾利臣以國家隊正選身份，6場賽事僅失1球，帶領巴西勇奪美洲國家盃冠軍。

艾利臣憑出色的表現，和隊友華基爾雲迪積克、沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿，以及球王美斯和C朗等巨星，競逐今年度Goal50的「男子組」得獎者。2019年度的Goal50獎項，首次分「男子組」和「女子組」，各有25名球員競逐獎項，得獎名單將於本月12日公布。

Goal全球42個版本的各個編輯，以球員穩定性、大賽表現、以及球會和國家隊的實際成績，選出兩組得獎者，而我們己知道艾利臣是25名男子候選人之一，但整個得獎名單要稍後才公布，大家敬請期待。(goal.com)