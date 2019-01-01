伊巴謙莫域：我係美職聯史上最佳

洛杉磯銀河在星期日晚的美職聯賽事取得一場重要的勝利，其中球星伊巴謙莫域個人獨取3球，他在賽後霸氣表示自己是「美職聯史上最佳」。

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伊巴謙莫域在賽事中雖然射失一球12碼，但仍然演出帽子戲法，協助球隊以7：2大破肯薩斯體育會，中斷洛杉磯銀河5場不勝的頹勢，為打入季後賽重新注入強心針。3個入球，也令伊巴今季累積26個入球，只以2球落後於卡路士韋拿；近兩個球季計，伊巴則在52場賽事中射入48球。

這個瑞典神鋒在賽後說：「我認為我是美職聯歷來的最佳球員，這不是開玩笑。」被記者要求解釋，他就說：「你有沒有看到我這兩年的表現如何？」伊巴謙莫域又指，他的確想要贏得美職冠軍，卻只是因為想要，而不需要用來證明自己。

53.1% - Zlatan Ibrahimovic has scored 53.1% of the #LAGalaxy's goals this season (26 of 49). Since Opta began tracking such data in 2007, no player has finished a season scoring more than 52.9% of their team's goals. Linchpin. pic.twitter.com/EUJHq7xAtr — OptaJack⚽️ (@OptaJack) September 16, 2019

伊巴謙域莫域不單打破洛杉磯銀洛的單季入球紀錄，今季亦包辦了球隊53.1%的入球，比例是美職史上最高，他說：「我由第一日到來的時候便說，我不是來度假的，是要來表演，向所有人展示了足球比賽是什麼。」（Goal.com）