伊卡迪獲發國米7號球衣留隊在望

國際米蘭公布新一季意甲球衣號碼，前鋒伊卡迪獲發7號球衣，他離隊的機會看來愈來愈細。

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伊卡迪本來的9號球衣被交到8000萬歐元新兵盧卡古身上，而他本人的離隊傳聞基本上未有停過，先被褫奪隊長職務，在去季最後幾個月及季前熱身賽更已經被投閒置散。事實上，國際米蘭的行政總裁馬洛達在7月時已向伊卡迪表示需要尋找新東家。

曾經有消息指出，伊卡迪將會成為與祖雲達斯交換保羅戴巴拿的籌碼，但是沒有達成協議；最近則與法甲球會摩納哥扯上關係，不過其妻子兼經理人Wanda Nara亦已否認。Nara在星期五於個人社交網站中，上載與一眾國米WAGs的合照，寫上「又一年在一起」，未知是否暗示伊卡迪將會留隊。

Un nuevo año juntas pic.twitter.com/G28O6mQ2TO — wan (@wandaicardi27) August 23, 2019

伊卡迪在2013年由森多利亞加盟國米，總共上陣219場射入124球，期間兩度成為意甲神射手，2017/18球季攻入29球是最佳的一季。

國際米蘭去季以第四完成意甲，壓過同市宿敵AC米蘭，奪得最後一個歐聯席位。今季他們由干地領軍，意甲首兩場將先後主場鬥萊切及作客鬥卡利亞里。（Goal.com）