他無所不能！馬昆奴斯哥利亞享受PSG新位置

巴黎聖日耳門巴西守將馬昆奴斯哥利亞，一直於場上出任防守球員，中堅、右後衞位置他都勝任有餘。不過本季PSG中場缺乏能當大任的球員，故領隊杜曹將他推上打防守中場。這個全新位置也未能難倒他，於歐聯無論對利物浦或曼聯，馬昆奴斯哥利亞都有亮眼演出，的確非常全能。

PSG雖然人才濟濟，不過因拉比奧特因合約問題而被棄用，莫達於去年夏天又已退休，球隊欠缺一名防中伙拍馬高華拉堤。雖然馬昆奴斯哥利亞一向是防守球員，但他技術出眾又擅於攔截，故杜曹決意將他推上中場。這實在是一個很好的決定，因為馬昆奴斯哥利亞爭勝心強、場上吸收得又極快，他有時作出成功攔截後，甚至會如前鋒入球般慶祝。



歐聯分組賽對利物浦時，馬昆奴斯哥利亞已開始踢防中位置，到16強首回合於王子球場，他成功箝制保羅普巴，並於中場搶得皮球，繼而分予馬高華拉堤，經過數腳快速傳送後，基利安麥巴比將皮球送入網窩。



法國國家隊名宿卡林保表示：「馬昆奴斯哥利亞絕對有能力，由後防推上打中場。他腳下功夫好，閱讀球賽能力佳，加上爭勝心強，為球隊注入超強力量。」而馬昆奴斯哥利亞則好謙虛：「我每分每秒都試圖改進自己，並於操練時努力學習新技術。」



前PSG球員艾比奧爾，雖然只視他為中場「替工」，但亦盛讚馬昆奴斯哥利亞的重要性：「他攔截力極強，杜曹現時沒有選擇下用他打防中，不失為上佳之策。達斯拿可以代替馬高華拉堤，但現時PSG陣中，只有一個馬昆奴斯哥利亞。」



歐聯16強次回合PSG反勝為敗，被曼聯戲劇性淘汰出局，難免會打擊球隊士氣。不過該仗馬昆奴斯哥利亞挺身而出，頭槌建功為球隊打開紀錄，終帶領PSG4:0大勝迪安，這對球隊回復士氣有很多幫助。



之後PSG迎來法甲大戰，球隊於主場迎戰死敵馬賽，馬昆奴斯哥利亞再一次被安排打防中。賽前馬賽於聯賽取得5勝1和佳績，今仗絕對不易應付，但馬昆奴斯哥利亞於中場再次展現卡士，截斷了對手為前鋒巴洛迪利的傳送，PSG順利贏3:1。



馬昆奴斯哥利亞於中場，連保羅普巴都能成功箝制，領隊杜曹預期，這名中場「新仔」未來將有更多世界級表現。