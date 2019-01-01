Toyota x 傑志訓練體驗日 150位足球小將歡度炎夏

一個陽光充沛的下午，石門傑志足球訓練中心洋溢著教練的指令聲、學員的笑聲、家長的吶喊聲，還有參與「Toyota x 傑志足球訓練體驗日」的傑志球員的鼓勵聲。

這個活動，看似是小球員的訓練班，但聽過傑志隊長黃洋、女足門將梁蔚雅、小學員鄭詠彤、葉雨晴和李信行等的感受，在他們的眼中，原來每次訓練都負有為未來香港足球播種的使命。

這個訓練營去年已啟動，卻因天公不造美、下雨影響兩度取消，輾轉延至7月13日完成。皇冠汽車有限公司市場推廣部助理總經理沈楚玲小姐指，豐田希望借活動幫助小朋友成長：「豐田與傑志一向有合作，日本廠方希望贊助小朋友的足球活動，傑志是香港數一數二的足球隊，自然連在一起開始了訓練營。踢足球的意義是幫助小朋友善用空餘時間，強身健體，讓他們學懂體育精神。運動項目有很多種，豐田則一向都支持足球活動，未來亦會繼續。」

今次訓練共有150名學員參加，他們年紀由小學到初中，踢來卻有板有眼。他們被分成8組，在球場上不停轉換地方，接受由傑志球星擔任的教練指導不同技巧，最後則為數十小學員對幾位球星，歡樂聲響徹了訓練中心。撐著傘子在旁為女兒鄭詠彤打氣的鄭太說：「女兒說喜歡踢球我便安排她學踢波，以為她只有三分鐘熱度而已，但她堅持了兩年半。踢足球是運動項目，她愛踢波總勝過沉迷打機，起碼有個好身體吧！」8歲半的詠彤透過踢足球活動，學懂了輸贏是比賽定律，不會太失望，還在團體生活中知道關心別人，隊友受傷了會即時上前慰問。

暑假之後升上5年級的小學生葉雨晴現年9歲，球齡5年，也是其中1位女學員。雖然年紀小小，她卻有獨特見解：「踢足球除了刺激外，更培養我和隊友的合作精神與團結，而且男生常看不起我們女生，我要在足球方面顯示出女生也做得到。我會堅持下去，將來要踢上香港隊。」至於以傑志前鋒盧卡斯為偶像的6歲學員李信行則表示，這個活動可以幫助他結識朋友，而他最愛玩射門遊戲。

看到小朋友的熱情，傑志中場兼香港隊隊長黃洋表示安慰：「一個地方足球實力高，其中一個條件是足球人口多，在我看來，首先要讓小朋友真的喜愛這運動，不是出於父母或學校強迫，再讓他們發現踢足球的樂趣，始能發掘出人才。今次也有不少女學員參加，其實香港女足也不弱，始終在亞洲前4接近，所以也希望女生也先開始對足球有興趣，整體來說，我們樂於參與這些活動，使香港足球人口增加，也希望他們將來選擇足球員這條路。」

女足門將梁蔚雅也大讚這批學員的球技和實力，比她昔日同齡時還要好，如果能持續有系統受訓定會成長得更快：「多一些女學員，她們可以互相切磋，不用像往日我們要與男孩一起踢，因為體力有差距，所以易有挫敗感，也容易離開。而且現在資源也相對多了，故此能吸引更多女孩子參加活動。」