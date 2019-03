Stand Red App 紅軍球迷必備之選

由渣打銀行推出的全新手機app,具有激發紅軍支持者的胃口所需的一切元素。

在今天這個時代,智能手機的實用性已經變得非常普遍。隨著一系列應用程序幾乎適合任何用戶群,作為手機在特定類別中使用最多的應用程序的鬥爭正在升溫,特別是在足球世界。

有見及此,利物浦和渣打銀行尋求在眾多手機應用程式中脫穎而出,為忠實支持者創造無可爭議的內容,充滿創新和即興的意念。

利物和渣打銀行攜手將這個歷史性球會的擁躉團結在「Stand Red」計劃之下,利用活動促進大家對球會相關所有事物的熱愛,並承諾將球迷與球會進一步融合。

通過Stand Red應用程序,渣打銀行旨在統一世界各地的利物浦球迷,邀請他們加入每個英超聯賽比賽日。

Stand Red應用程序在Google Play商店和Apple App Store免費提供,經過精心調整,確保每個利物浦的支持者都會輕易接觸到他最喜愛的球會。 App的交互式設計,確保了四個主要部份的非常平滑的導航。

一旦你啟動這個App,登陸頁面就會突出顯示球會的下一個對手,而數字自動收報機會計入到比賽日。 該頁面有一個工具,以確保您在開賽當天收到提醒。

在利物浦的英超聯賽比賽之前,還有一個區域可以設置警報,甚至有可能是高普或者紅軍傳奇、一線隊員都會打電話和你傾談,帶來意外驚喜。

下一頁名為「球衣故事」。 這是一個非常新穎的概念,主要是比賽預覽的動畫短片。 通過巧妙運用技術,這些動畫可以在你的Red Liverpool FC球衣上進行。

在比賽日穿球衣的想法、是App設計者想尋求揭穿背後的理論,通過使其成為球會下一個對手的娛樂和訊息中心而來。 這些故事緊鑼密鼓地與故事情節交織在一起。 總的來說,在App中使用這樣的概念是一件很有趣的事。

第三部份稱為「Standed with us」。 球迷們可以在開球前半小時觸摸標誌性的「This is Anfield」標誌,以表示他們對球會的支持,然後可以在他們的社交媒體平台上分享。 這是野心勃勃,渣打銀行必須將紅人隊的全球支持者團隊與#StandRed聯合起來,並在開球前支持他們心愛的球會。

最後,第四部份顯示與團隊交互的支持者數量,而社交媒體聚合器顯示所有提及來自世界各地的#StandRed標籤的球迷帖子。

該應用程序的流暢編程是一個福音,而球衣故事部份真的很有趣。 總的來說,這個偉大球會的支持者必須團結一致,站在一條旗幟下,一起支持紅軍努力作戰。

如果球迷想知道更多有關Stand Red App的資訊,可以登入www.StandRed.com. 查詢。