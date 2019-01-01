Stand Red－－紅軍迷現有機會向傳奇卜皮士利致意！

渣打希望透過展示偉大的卜皮士利之故事，串連利物浦的古與今。

著名的「The fields of Anfield Road」歌詞除了讚頌辛奇利，亦向有可能是「紅軍」最偉大領隊卜皮士利致敬。



渣打希望以這位傳奇帶來的氛圍及成就，作為#StandRed的一部分。適逢紀念卜皮士利百歲誕辰，球會主要夥伴務求透過畫面及科技，將這位傳奇帶到21世紀。

人工智能及電腦產生影像的科技，配合卜皮士利後代的寶貴意見，渣打希望可以讓利物浦球迷感受到卜皮士利的個性及對球隊的貢獻。

一共有5部描繪這位標誌性人物不同方面的影片。以「The Paisley family」（「皮士利家庭」）為名，影片展示他本人的成就，亦有他簽過其中一位最出色球員魯殊分享更衣室點滴，更有高普發出口號，給予19/20英超球季「Stand Red」支持者。

為慶祝這位英國人名帥百年誕辰，利物浦今季主場球衣頸背位置印上他的簽名。

渣打深信長久的成功有賴於緊守價值及起源。卜皮士利正是一位為利物浦帶來非凡管理及風格，還有9個球季中20座獎盃的大人物，成就至今仍為球迷津津樂道。

渣打亦希望透過科技，團結世界各地的利物浦球迷，並讓當代球迷可以更接近輝煌的歷史。

卜皮士利兒子格雷姆（Graham Paisley）讚賞這個企劃：「看到科技的運作，真是了不起，亦相當感動。」

在卜皮士利麾下入球最多的魯殊表示：「對我來說，卜皮士利是足球壇最偉大的領隊。他成就了我的職業生涯，能跟渣打合作，把他帶到2019年，就好像利物浦也進入了新的黃金年代，也讓我感到十分榮幸。」

球迷可在2019年11月至2020年1月期間，在www.standred.com觀看5部影片 ，還有了解這個企劃及卜皮士利本人。