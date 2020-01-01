Goal 50：羅拔利雲度夫斯基、夏達贏年度殊榮！

效力拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基、車路士的夏達2019-20球季出色表現，令他們贏得Goal 50年度殊榮！

利雲度夫斯基和夏達是2020年Goal 50贏家。

拜仁射手羅拔仔擊敗曼城中場奇雲迪布尼及4次贏家美斯等勁敵，首次奪得這男子球員殊榮。這位波蘭國腳2019-20球季在拜仁費力克麾下上陣47場攻入55球，是球隊成為歐聯、德甲和德國盃三冠王的功臣。



Goal 50男子年度獎項自2008年舉行，羅拔仔是歷來第6個不同贏家，其他包括美斯、C朗拿度、史奈達、莫迪歷及上年的雲迪積克。在11月11號將公布的獨家訪問影片，羅拔仔對Goal表示：「感覺良好，當你贏的是個人獎項，那是額外的好。足球是團隊運動，但這些額外的獎項對我的意義也重大，亦告訴你每天的努力終有回報。你一日還在踢波，一日都要保持渴求。要上高峰難，但留在高峰更難。」



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羅拔利雲度夫斯基是今次入選頭25名男子球員中，7個上季拜仁成員的其中一位。此外，以20次追平亨利英超單一球季助攻最多紀錄的迪布尼得第2、成為西甲史上首位單一球季累積超過20入球、20助攻之球員的美斯則排第3。女子組方面，夏達在2019-20球季為禾夫斯堡的出色表現令她成為繼去年的葦冰露後，另一位獲此獎項女性贏家。這位現效力車路士的丹麥國腳上季各賽事合計攻入38球，助禾夫斯堡成為本土雙冠王，並闖入女子歐聯決賽。

夏達在11月12日公布的獨家訪問影片中對Goal表示：「能奪得這些個人獎項總是很好的，那讓我知道我正在做對的事，走對的路。當然，能獲得殊榮全賴球隊及隊友，我在禾夫斯堡有很棒的隊友，也有美好時光。」

效力阿仙奴的米德瑪去季在女子超級聯賽和歐聯都是神射手，在前者更是助攻王，她在今次選舉得第2；第3位是助里昂橫掃連同歐聯在內4項錦標的露西布朗絲，她今夏轉會曼城。

你可以在此查看Goal 50球員全名單！

Goal 50最佳球員是一項年度獎項，匯集了全球50名最佳男女球員。

球員分為25個強大的小組，並根據上一年的成績進行排名。

來自全球42個版本的Goal的首席編輯和記者，根據每個候選人的表現穩定性、大型比賽表現，足球影響力，以及在球會和國際水平上的成績進行投票。