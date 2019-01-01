C朗效應：他為祖雲達斯帶來的品牌收益有幾多？

C朗拿度在足球場上繼續有好表現，今年Goal 50 排行榜之中排名第4位，但是他在球場外為祖雲達斯帶來的收益卻是不可估計。

基亞連利當初收到C朗拿度加盟的訊息，完全是感到不可思議。「我們感到非常激動。」提起C朗以1億鎊轉會費由皇家馬德里轉來祖記，基亞連利仍然感到難以置信：「我們都期待和他合作，球員、教練、總監、市場部經理等等。」

基亞連利本身擁有經濟及商業學位，同時是企業行政科系的碩士，他完全了解C朗的來投效益絕對在運動層面之上。

C朗拿度也許曾經是金球獎的持有者，但是甚至連球會主席阿涅利也隨後承認，C朗拿度的交易是他執政以來第一次考慮到潛在的經濟利益而簽下的一名球員。

畢竟，對於一個33歲的前鋒來說，將總額2.93億英鎊（包括費用，工資和稅金）整合在一起的決定，還有誰能解釋？

「C朗拿度效應」是決定性的因素。

「自從阿涅利2010年接手祖記以來，他們的目標一直是成為歐洲霸主之一，影響力要超越意甲層面。」《 Il Sole 24 Ore》報紙的傳媒工作者馬可·貝里納佐（Marco Bellinazzo）、同時是《意大利足球的終結》一書的作者告訴Goal.com這個消息。

「祖雲達斯正試圖將自己定位在具有巨大全球影響力和龐大預算的球會旁邊，例如皇馬、巴塞、曼聯。

「要與這些球會競爭，您需要有一個強大的陣容，但也需要該陣容中的重要球員，他們在社交媒體上有很多追隨者。」

「球員質量，加上受歡迎程度能夠令球會增加收入。」

「因此，C朗拿度是祖雲達斯實現兩個目標的完美簽約。」



C朗拿度令祖記社交媒體用戶數字上升

到目前為止，葡萄牙人在任何一個方面都沒有失望。

C朗拿度在2月份年滿34歲，加盟首季後在意甲聯賽攻入21球，被評為意甲最有價值球員，同時他也將祖記帶入歐區8強，包括在16強次回合對馬德里體育會上演帽子戲法。

不過，這位5次獲得金球獎的得主，以及這位球員在Goal 50 排行榜之中排名第4位的人，可以說在球場外產生了更大的影響。

這肯定是更直接的影響。

在正式轉會至都靈後的24小時內，在7月10日至11日之間，祖記的各種社交媒體帳戶獲得了220萬追隨者。

毫不奇怪是，在過去的17個月中，社交媒體的持續飆升。

祖記現在的Instagram追隨者數量已從980萬猛增至3350萬，而其YouTube帳戶的訂閱者數量增加了兩倍多（73萬至233萬）。

這位老婦人在Facebook上增加了750萬關注者，僅在意大利人Twitter個人資料上就增加了170萬關注者。 去年9月，他們開設了葡萄牙語Twitter帳戶顯然也不是巧合。

不過，更重要的是，祖記在新浪微博上的200,000名關注者已經增加到233萬名，而新浪微博在中國的作用相等於Facebook。

C朗拿度對祖記就是如此寶貴的財富，令到球會在全球享有盛譽。

朗拿度祖雲達斯手機

C朗拿度是Instagram上全球關注度最高的人，這意味著有必要證明他是世界上最著名的面孔。

這很重要，因為上週末，兩個視頻博客Logan Paul和KSI在洛杉磯斯台普斯中心的專業拳擊比賽中相遇，爭奪YouTube拳擊冠軍腰帶。

正如阿涅利在祖記2019年股東大會上指出的那樣，體育的定義正在發生變化。

「娛樂領域中的新活動，例如電子競技正在變得越來越強。」祖記最高負責人說：「這些都是需要考慮的事情。」

「數碼活動對我們而言具有戰略意義，這是維持全球範圍的基礎。千禧一代和Z世代對我們很重要，我們要捉緊市場機會。」

可以說，在有影響力的時代，祖記已經簽下了最有影響力的球員。

C朗拿度轉會至祖記，從而使球會向新的追隨者開放，進而打開了新的市場。

當然，在C朗拿度到來之前，祖記一直在努力提高品牌知名度。



C朗拿度祖記球迷面具

貝里納佐解釋說：「祖記知道，就意大利足球而言，他們再也無法實現經濟增長了。」

「從冠軍聯賽的角度來看，一個擁有40,000個座位的體育場是很小的，你無法真正提高門票價格。即使上個賽季加價也遭到抗議。」

「由於意大利聯賽在國際上不如西甲聯賽或英超聯賽那麼吸引人，因此由法國傳統聯賽管理的電視轉播權費用很難提高。」

「利潤的分配，也使祖記無法從權利獲得與其英國競爭對手一樣多的收入。」

「因此，從所有方面考慮，球會只能在國際上實現商業增長。要做到這一點，你需要像C朗這樣的全球偶像，這對於在北美和亞洲達成新交易非常有用。」

「當然，祖記已經採取了行動，以吸引更多的其他市場。」

「他們改變了球會徽號，使其更加現代化。本賽季，他們還改變了自己的球衣，擺脫了傳統的黑白球衣，因為美國人民將這種球衣與裁判和裁判員聯繫在一起。」

「本賽季，他們更多地在下午3點開始更多比賽，以便在亞洲人的合理時間觀看他們的比賽。」

「他們做了所有這些事情，使球會在國際間變得更加有吸引力。」



C朗拿度祖雲達斯旗幟

祖雲達斯品牌從未像現場這樣，對投資者更具吸引力。

1月，祖記與他們的裝備製造商adidas簽署了一項新的合約，經過改進的為期7年的贊助協議，價值​​3.57億歐元（3.08億英鎊/ 3.95億美元），是先前協議價值的兩倍。

然後，直到上個月，才宣布球會擴大了與球衣贊助商JEEP的合作夥伴關係。

這項新交易價值4200萬歐元（3620萬英鎊/ 4640萬美元）；舊的僅價值1,700萬歐元（1,460萬英鎊/ 1,880萬美元）。

不過，祖記的新夥伴關係引起了外界更大的興趣。考慮到這是和Konami合作的情況。

當C朗拿度轉會都靈的消息傳出後，這家日本娛樂集團已經與祖記進行談判，以確保獲得在其視頻遊戲專營權的Pro Evolution Soccer中使用該球會的專有權。

Konami品牌和業務發展高級總監Jonas Lygaard告訴Goal：「對我們來說這是一件很好的事情。我們已經告訴球會我們渴望與他們合作，因為這樣做可以帶來很多好處。」

「C朗拿度加入了我們的行列，在曝光度和重要性方面為我們增加了更多價值。」

祖記顯然以同樣的方式從C朗拿度的存在中受益。

但這並不是說祖記沒有問題。

「祖記每年花費在C朗拿度的工資，稅金和分期償還上花費約8500萬歐元（7300萬英鎊/ 9400萬美元）（球會承諾每年支付這筆費用，以支付前鋒合同四年內的轉會費），傳媒工作者貝里納佐透露。

「他以球衣銷售作為自己的回報的講法是胡說八道，但他在商品銷售方面帶來了巨大的推動，並幫助祖記將球衣贊助和供應商交易的價值提高了一倍。」

「門票收入也增加到7000萬歐元，這顯然要歸功於他的存在。」

「因此，C朗拿度效應是真實的。所有人都可以看到。」



C朗拿度的祖記球迷

「但是，對於祖記來說，在這個早期階段的問題是，你還可以看到成本增加，而不僅僅是收入增加。」

「事實很明顯，C朗拿度在祖記的第一年結束時，儘管球會在轉會市場上獲得了超過1.5億歐元的資本收益，但他們還是遭受了4000萬歐元的虧損。」

「這是支出與收1=入不平衡的跡象，這與薪酬結構有關，在歐聯8強被阿積士淘汰，這加劇了球會收支的不平衡，損失了2000萬至3000萬歐元。」

「因此，這突顯出，從C朗拿度的簽約中獲得的所有商業利益，進入歐聯競爭的後期對於祖記而言至關重要，因為他們無法從意甲競爭中獲得相同的收益。」

「這就是為什麼阿涅利努力去擴大歐洲比賽、歐洲超級聯賽，更多比賽、更多比賽，這樣才可以為更多頂級球會帶來更多收入。」

「英超球會不需要它，因為它們擁有英超的力量，而巴塞隆拿和皇馬已經是巨大的品牌，但是祖記有點像拜仁慕尼黑，因為他們有無法克服的困難。在各自的聯賽中成長。」

「因此，他們需要更大，更豐富的歐洲競爭。」

因此，C朗拿度只是祖記結束現狀的手段之一。阿涅利的最終目標是完成歐洲超級聯賽。或者至少是從2024年起進行了徹底修改的錦標賽。

在此之前，祖記（Juve）的策略將是從商業角度和體育角度，最大限度地利用C朗拿度的優勢。

他的存在，使都靈對於足球比賽的頂級球員來說更具吸引力，夏天轉會而來的荷蘭新星迪歷特正是證明了這一點。

正如阿涅利先前所言，他們現在已經能夠有新的目標，是去簽25歲、而非33歲的下一個C朗拿度。



C朗拿度激起祖記潛能

貝里納佐說：「C朗拿度只是第一步，他是一個精英簽約。還會有更多。」

「儘管祖記去年出現了運營赤字，但他們最近還是批准了3億歐元的融資。」

「這是阿涅利時代第二次這樣的集資。另一個是2011年，超過了1.2億歐元。因此，最新的3億歐元的資本增加，對於意大利市場來說是一個了不起的數字。」

「顯然，這將為更加激進的營銷策略提供資金，但同時也為更加激進的轉會市場提供資金，這將吸引更多的C朗拿度、爭取更多冠軍。」

「但是，這樣的支出將不得不通過出售一些球員來抵消，正如我們在夏天看到的那樣，這說起來容易做起來難。」

「祖記未能在對上的轉會窗中出售幾位頂級球員。因此，按照球員的薪金和攤銷，他們要承擔5億歐元的人工成本。」

「你無法承受這樣的費用。因此，祖記需要迅速擺脫許多高薪球員。」

C朗拿度最終可能成為被出售的人之一。當然，現在還未到時機。首先是他要去幫助祖記完成目標：爭取歐聯冠軍。

貝里納佐說：「他們最終可能會讓他去中國這樣的地方，C朗拿度引起很多人興趣，也有很多追隨者。」 「對於所有相關人員來說，這將是一個很好的轉會。」

「不過，最重要的是，通過簽下C朗拿度，祖記已經走上了一條你不能僅僅決定放棄的道路。這是一個你不能逆轉的過程。」

「祖記必需要繼續成長，他們必需要繼續獲勝。兩者聯繫在一起。而C朗拿度目前對於兩者的成功都是不可或缺的一部份。」

因此，轉會不僅僅是祖記最終征服歐洲的浪漫夢想的一部份，這是佔領世界的精明營銷策略的一部份。

而且你不需要業務管理碩士學位，就可以立即意識到這一點。