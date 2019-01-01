Allianz Explorer Camp Football Edition Asia再創高峰

為期4天的Allianz Explorer Camp Football Edition Asia 2019在新加坡圓滿結束，來自8個不同國家的青少年被Ivica Olić深深吸引並得到啟發。

這位FC Bayern及克羅地亞傳奇球星，以訓練營大使的身份主持訓練，並為在新加坡所見留下深刻印象。「我看到來自來不同國家的孩子的不同才華，這是很獨有的體驗，很高興可參與其中。」

探索者營由Allianz創辦，旨在匯集來自世界各地的青少年，通過培養他們新的技能、思維和信心，推動他們發掘自己的真正潛能。這是Allianz承諾藉著在球場內外舉辦的一系列活動，來發掘新一代領導者的部分活動，它提升了世界年輕人的「探索精神」。

在新加坡舉辦的亞洲區訓練營讓年輕的探險者投入於多項活動，包括有機會嘗試參與令人興奮的Drone Racing League (DRL)；體驗新加坡最新景點 — 星耀樟宜，並參加了文化之夜，促進多元化的精神。

在球場上，青少年在Ivica Olić和其他著名FC Bayern教練的監督下接受訓練，他們都是Allianz倡議的官方合作夥伴。優秀的年青足球運動員在4天內完成戰術、體能及技術兼備的訓練，進步不少。

Olić在效力FC Bayern及克羅地亞的光輝時代是其中一位最出色射手，對於希望成為頂級前鋒的學習者，能夠得到他的教導實在最好不過。他為年青球員提供頂級練習，分享了自己的座右銘及教導他們如何成為頂級前鋒。Olić希望他們可全心全力發揮對足球的熱情︰「假如你想參與頂級比賽，不論是當前鋒或其他位置，都需要在練習時付出100%。聽從及吸收教練的意見，只要你堅持不懈，終有一日可成為職業足球員。」

在Olić的啟發下，Allianz為亞洲區訓練營的勝出者提供了進軍慕尼黑終極訓練的機會，與來自全球23個國家的50名其他探險者一同參與其中。在歷史您久的Saebener Strasse練習場得到西班牙中場Thiago Alcântara的指導，對於這些充滿盼望的年青人就像夢想成真。

「今次的經歷不僅關於足球，是關乎在這裡即時學習，嘗試comfort zone以外的新事物，我人生之中第一次玩滑浪，認識了新朋友，並學懂一些德語和波蘭語，我十分喜歡在這裡的每一刻。」來自馬來西亞的Muhammad Firdaus Amirrudin說。他是訓練營內其中一位未來的領導者，在已由Allianz舉辦10年的探索營協助下，他肯定不會是最後一個。

請繼續留意以下連結了解 Allianz各精彩活動︰

https://www.facebook.com/allianz/

https://explore.allianz.com/event-series.html