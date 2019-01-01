38歲高治宣佈掛靴

曾效力熱刺、利物浦及史篤城等英超球會的長人前鋒高治，在38歲之齡宣佈掛靴，結束23年球員生涯。

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因6尺7吋的身高及「機械人舞」慶祝入波知名的高治說︰「我用了23年時間來準備這個時刻，人生是沒有事情可以預備，現在是時候把身份變成『前足球員』了，這是我從16歲起的美妙旅程。」

「我的希望是踢到40歲，因此很害怕『掛靴』這字眼，但從正選慢慢變成只可上陣10至15分鐘，這是很難接受。我將在1月踏入39歲，體能上仍可應付，但不想成為每次得到皮球都會把它糟蹋的球員。」

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Wishing you all the best in retirement, @petercrouch ! Congratulations on a fantastic career pic.twitter.com/7bcgcw3BeH — England (@England) July 12, 2019

「坦白說，你不知道人生將發生何事，假如當日有人告訴我可為英格蘭上陣42次射入22球，為利物浦在歐聯及足總盃決賽入波，以及為熱刺射入40年後重返歐洲賽的一球，我一定樂於得到這些經歷。」

而對於最後一間效力的球會般尼，高治說︰「般尼是最理想的終結地方，雖然我在1月加盟後沒帶來很大影響，但我很高興來到這裡，戴治是位頂級領隊，球員很有質素，我樂於在這裡的每一天。」(Goal.com)