11次作客魯營7面紅牌 施蒙尼︰球證雙重標準

馬德里體育會在周六西甲作客巴塞隆拿以0︰2落敗，關鍵之一是前鋒迪亞高哥斯達在上半場因鬧球證被罰紅牌離場，賽後教練施蒙尼批評球證執法尺度不一。

賽前落後巴塞8分的馬體會，在這場非勝不可的賽事於28分鐘遇上重大打擊，「迪哥」因被指鬧球證直接領紅離場，少打一人的馬體會最終在完場前連失2球輸波。

對於球隊在近11次作客魯營領下第7面紅牌，施蒙尼說︰「我們或許有些問題，我問球證哥斯達說了甚麼，但他沒有回答，假若哥斯達說了，他值得被罰。」

9 - Nine Atlético's players have been sent off against Barcelona since Simeone era, triple than against any other opponent in all competition in the process. Severity pic.twitter.com/YOtfpoY2Wx — OptaJose (@OptaJose) April 6, 2019

「但問題是我看到其他球員同樣這樣說，而沒有被罰離場。」

雖然馬體會已落後巴塞11分，但施蒙尼認為球季仍未結束︰「我們還要盡量贏波和取得分數，球隊今季贏得歐超盃，正爭逐聯賽亞軍，還算差嗎？我喜歡人們這樣批評，但別忘了我們的位置。」(Goal.com)