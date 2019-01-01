高普：蘇蘭基離隊係正確決定

蘇蘭基與尼達利基尼兩名利物浦邊緣人同日過檔般尼茅夫，紅軍領隊高普表示，不希望阻礙蘇蘭基發展，才將他賣到般尼茅夫。

今季在利物浦從未上陣的蘇蘭基，以1,900萬榜轉投般尼茅夫。

這名前車路士新星在17年加盟利物浦，但在21場英超只射入1球。

紅軍領隊高普表示雖然希望可以幫到蘇蘭基進步，但就無法確保讓他有穩定上陣機會。

「足球是一門生意，但我們都雖要顧及球員感受。蘇蘭基走是正確的，很不幸地他加盟後有位置給他時有傷在身，現時陣容完整時我們又有其他選擇。」

「蘇蘭基訓練時很努力，但不能保持自信，特別在他這個年紀，需要更多上陣機會。般尼茅夫開出好價錢，對他來說是個好機會。」

「下半季他在利物浦有沒有上陣機會？或許會有，但我們不能因此阻礙年輕球員的發展，一定要作出對他們來說更好的選擇。」

When you sign two players in one day... pic.twitter.com/64rYCzXuGC — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) January 4, 2019

尼達利基尼同樣轉投般尼茅夫，但就以借用形式到今季季尾。

高普表示外借對尼達利基尼來說更好：「我初來到時他踢足每場賽事，是個對球隊很重要的球員，但之後受傷，沒有人知道他的背傷何時會康復，我需要做些改變。」

「祖高美斯及阿諾特同時展現出能力，現時尼達利基尼已復元，但他渴望有更多上陣時間，他問我可否離隊，我想過後答應了他，因為我們還有其他選擇。要一直留住球員不難，但要他們保持狀態及信心就不易。」(Goal.com)