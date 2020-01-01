高普獲年度最佳領隊 費Sir都讚好：原諒你半夜3點半打畀我！

帶領利物浦奪得英超冠軍的領隊高普再獲獎！這位德國名帥獲得英格蘭聯賽領隊協會（LMA）年度最佳領隊殊榮，曾5度贏得此獎的曼聯傳奇費格遜恭喜對方，並透露高普曾在「紅軍」封王後半夜3點半打電話給他。

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前「紅魔鬼」主帥費sir對《天空體育》表示：「高普，太棒了。我們說列斯聯在英冠奮鬥了16年，但利物浦為英超錦標等待了30年，了不起。你絕對值得的，但你球隊的表現非常出色。」

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"I'll forgive you for waking me up at half-past 3 in the morning to tell me you'd won the league!" 👀😂



Here's what Sir Alex Ferguson had to say to Jurgen Klopp after the #LFC boss was named LMA Manager of the Year...🏆 pic.twitter.com/OWUAkje0BV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 28, 2020

費Sir更大讚高普的性格帶領著這個球會，他亦透露一件趣事：「我會原諒你凌晨3點半叫醒我，告訴我你贏得聯賽！謝謝你，但無論如何，你絕對是至名歸，做得好。」

高普獲亦表示十分開心獲得這個以費sir命名的獎座，亦為能與其他以往同獲此獎的「紅軍」領隊齊名感到榮幸，也特別提到他教練團隊的功勞。



此外，領列斯聯在英冠封王並再次升上英超的比爾沙當選LMA英冠最佳領隊，而獲選LMA女子超級聯賽最佳領隊的則是帶領車路士封王的艾瑪希絲。(Goal.com)