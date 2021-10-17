香港U23代表隊公布名單 外流港將梁祐維入選
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在這次亞洲足協U23亞洲盃外圍賽，香港在K組首戰是本月23日對柬埔寨，5日後對東道主日本，張健峰表示此前在集訓已集中部署對柬埔寨之戰：「如首場未能全取三分，已不用去談爭出線，所以比重會放在首戰較多，也因為賽程與過往梯隊踢亞洲比賽要5日3戰有別，會有時間部署對日本。」
「張峰」續稱因兩場比賽有4天間距，所以球隊可全力出擊、毋須保留實力，並且讓個別香港U23球員在球會與代表隊之間選擇：「球員或面臨大競爭，即使去到日本也可能沒太多上陣時間，所以讓個別球員選擇留港為香港U23踢菁英盃還是隨代表隊遠征，我亦認同他們選擇去見識、拓闊視野的決定。」他又稱，此前集訓發現陳晉一擔任中場比左後衛好，因此人腳安排會按此方向去做。
編輯之選
香港二十三歲以下代表隊決選名單如下：
守門員 盧兆崎 (標準流浪)、謝家榮 (香港 U23)、蔡子濤 (冠忠南區)
後衛 鄭子森、林衍廷 (標準流浪)、梁祐維 (科瓦彼達迪)、亞歷斯祖 (東方龍獅)、
張俊軒 (香港 U23)、潘沛軒 (傑志)、葉卓文 (晉峰)
中場 余在言 (標準流浪)、伍家揚 (東方龍獅)、奧利華 (港會)、黃智康 (香港 U23)、
鄭進泓 (冠忠南區)、陳晉一、趙聡悟 (傑志)、邵昀俊 (晉峰)
前鋒 朱偉鈞 (東方龍獅) 畢 頓、袁世傑 (香港 U23)、張憙延 (理文)、林樂勤（晉峰）