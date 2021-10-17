香港U23代表隊公布名單 外流港將梁祐維入選

香港二十三歲以下代表隊將於星期三出發赴日本，出戰亞洲足協U23亞洲盃外圍賽，此前未在訓練名單、效力葡甲科瓦彼達迪的梁祐維獲列入決選名單，令球隊的「中堅荒」稍有緩解，主教練張健峰亦稱陳晉一將在代表隊司職中場，球隊在外圍賽兩仗都全力出戰，毋需考慮輪換。

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在這次亞洲足協U23亞洲盃外圍賽，香港在K組首戰是本月23日對柬埔寨，5日後對東道主日本，張健峰表示此前在集訓已集中部署對柬埔寨之戰：「如首場未能全取三分，已不用去談爭出線，所以比重會放在首戰較多，也因為賽程與過往梯隊踢亞洲比賽要5日3戰有別，會有時間部署對日本。」

「張峰」續稱因兩場比賽有4天間距，所以球隊可全力出擊、毋須保留實力，並且讓個別香港U23球員在球會與代表隊之間選擇：「球員或面臨大競爭，即使去到日本也可能沒太多上陣時間，所以讓個別球員選擇留港為香港U23踢菁英盃還是隨代表隊遠征，我亦認同他們選擇去見識、拓闊視野的決定。」他又稱，此前集訓發現陳晉一擔任中場比左後衛好，因此人腳安排會按此方向去做。

香港二十三歲以下代表隊決選名單如下：

守門員 盧兆崎 (標準流浪)、謝家榮 (香港 U23)、蔡子濤 (冠忠南區)

後衛 鄭子森、林衍廷 (標準流浪)、梁祐維 (科瓦彼達迪)、亞歷斯祖 (東方龍獅)、

張俊軒 (香港 U23)、潘沛軒 (傑志)、葉卓文 (晉峰)

中場 余在言 (標準流浪)、伍家揚 (東方龍獅)、奧利華 (港會)、黃智康 (香港 U23)、

鄭進泓 (冠忠南區)、陳晉一、趙聡悟 (傑志)、邵昀俊 (晉峰)

前鋒 朱偉鈞 (東方龍獅) 畢 頓、袁世傑 (香港 U23)、張憙延 (理文)、林樂勤（晉峰）