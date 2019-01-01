雲迪積克及韋冰露成為Goal 50最佳球員獎項得主

荷蘭中堅雲迪積克擊敗巴塞隆拿隊長美斯及利物浦隊友沙拿，成為本年度Goal 50最佳球員獎項得主，也是首位後衛得到這項殊榮。

2019年是雲迪積克值得紀念的一年，他幫助利物浦贏了歐聯冠軍，2：0小勝熱刺封王。得到Goal 50最佳球員獎項之後，雲迪積克說：「我很高興成為2019年的Goal 50最佳球員獎項得主，在一班好手之中得到認同，是一件非常特別的事。」除了歐聯冠軍，雲迪積克也幫助荷蘭打入歐洲國家聯賽決賽，只是不敵葡萄牙得到亞軍。

至於美斯，Goal 50最佳球員獎項4屆得主，今年在美洲國家盃4強不敵巴西，但是他在代表巴塞時仍然勇猛，50場比賽攻入51球，因此在Goal 50最佳球員獎項中排名第2位。

沙拿，Goal 50最佳球員獎項排名第3，今年一度因為受傷影響上陣次數，但是他在歐聯決賽有份入波，幫助球隊擊敗熱刺。同時他在英超攻入27球，與奧巴美揚及隊友文尼一起成為去屆英超神射手得主。至於C朗拿度及文尼都在Goal 50最佳球員獎項上榜，分別排名第4及第5位，前者幫葡萄牙拿到歐洲國家聯賽冠軍，後者助利物浦贏了歐聯冠軍。

這個夏天無疑是屬於韋冰露的一季，她在星光熠熠的美國隊中特別搶眼，幫助國家隊贏了女足世界盃冠軍。

這位34歲前鋒在法國贏得了金球獎和金靴獎，這使她成為Goal 50最佳球員獎項得主的明顯選擇。

韋冰露告訴Goal：「與這麼多偉大的球員一起被提名，並獲得今年的目標50獎是一種榮幸。但是，這是一項特權，只是因為其他有力量和才華的女性加入，我才可能在這個名單之上。

然而，右後衛布朗絲(Lucy Bronze)（也有一個令人震驚的2019年，她與里昂（Lyon）取得了三冠王，然後因她在英格蘭拿到女足世界盃第四名，所以獲得世界盃銀球獎。

贏得了2018年Goal 50最佳球員獎項得主的卡婭（Sam Kerr）今次獲得第三名，這是她又一個多產的賽季，她在NWSL和W聯賽中均獲得了最佳射手的成績，並在澳洲參加女足世界盃擊敗牙買加的比賽中攻入了4球。

第四名是挪威神射手希格堡（Ada Hegerberg，她在代表里昂的32場比賽攻入29球成為三冠王；而2017年Goal 50最佳球員夏達（Pernille Harder）今年排名第5，她代表禾夫斯堡贏得國內雙冠，並獲得歐聯最佳射手獎。

然而，韋冰露是Goal 50最佳球員獎項得，並且像雲迪積克一樣，可以慶祝一個非凡的2019年，這無疑是職業生涯中最好的時間。

Goal 50最佳球員是一項年度獎項，匯集了全球50名最佳男女球員。

球員分為25個強大的小組，並根據上一年的成績進行排名。

來自全球42個版本的Goal的首席編輯和通訊員，根據每個候選人的一貫表現、大型比賽表現，球賽往績以及在球會和國際水平上的成績進行投票。

您可以在此處查看目標50的完整球員名單！