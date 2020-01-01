離「城」在即 大衛施華：記住大家的愛

34歲的中場大衛施華今季結束後就會離開曼城，結束10年的「藍月亮」生涯。這位為球隊上陣433次、攻入77球、贏過4次英超錦標的球星表示會記住大家的愛。

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大衛施華向DAZN Spain回顧自己的「藍月亮」生涯：「對我來說，那已經完美了。我加盟之時沒想過會留效這麼久。除了足球、獎盃及所有東西，我會記住大家的愛，那是最重要的。」



#OnThisDay in 2010



David Silva became a Manchester City player!



The greatest Spanish Premier League player of all time? 🇪🇸pic.twitter.com/vjtPiJGldw — Goal (@goal) July 14, 2019

這位西班牙名將和阿古路已是球隊2011-12贏英超陣容中餘下的兩人了，隨著他也離隊，意味著距離「一個時代的終結」又近一步。然而，加盟曼城對大衛施華來說是美好的事情，他說：「這是我職業生涯中最好的其中一個決定，我真的很享受，我的家人也是。離鄉別井，但獲得這裡的人如此對我，真的十分幸運。我在這裡竭盡所能了，也有好的數據，除此之外，還有球隊的精神。感謝主我們有這種精神，不然我不會在此留10年。」(Goal.com)