降班危機深重 富咸炒雲尼亞里

該名意大利主帥，未能扭轉富咸命運，季尾降班似乎無可避免。雲尼亞里只帶領了富咸17場賽事，最後就被辭退。富咸剛於英超作客0:2不敵修咸頓，現時離護級安全線有10分差距，而本季只剩餘10場聯賽。一隊教練及前球隊中場柏加，將成看守領隊。而雲尼亞里只教了富咸106日就被炒，成為英超史上，第7快被辭退的主帥。

富咸班主Shahid Khan於官網表示：「雲尼亞里自11月後來投，並無起到我們需要的作用，但我們現時的處境，並不可以單純地歸咎於他。他執教之前，富咸8場聯賽只得1分，他執教後球隊成績即時有所改善，8場聯賽共搶得9分，只是球隊並未能維持佳態，所以我仍感激他的貢獻。我們和雲尼亞里仍是朋友，未來他將會再次成功。」雲帥上任之初，Shahid Khan表示這次的委任「零風險」，但最後卻以失敗告終。



雲帥加入球隊時，富咸頭12場聯賽只得5分敬陪英超積分榜末席，他首場帶隊賽事，即以3:2擊敗修咸頓，但之後只能再取2場聯賽勝仗。周三球隊於聖馬利球場輸波，連盃賽近9場比賽輸8場，看來降班是難以避免。



雲尼亞里表示：「自我上任之後，球隊未能建基於開頭的好成績持續搶分，我對近期的成績非常失望。最後我要感激球會、球員及球迷，於任內對我作出無限支持。」

在2013至2017年，柏加曾為富咸於聯賽上陣超過100次，將任看守領隊一職。Shahid Khan自2013年後成球會班主後，球隊本季只是第二季踢英超，而柏加已是Shahid Khan任內第六名主帥。Shahid Khan道：「柏加可以穩定球會，並帶領球隊發展、再次認清自身實力。如果柏加可以應付今次挑戰、球員又肯把握機會，或者勝利會再次降臨。現時最重要的，就是團結球隊，為未來成功打拚。如果能做到這一點，或者可以開始贏得比賽。」柏加將於本周日首次帶隊，富咸將於主場近戰車路士。