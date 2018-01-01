阿古路 迪布尼有望復出鬥愛華頓
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阿古路因外展肌受傷缺陣了曼城近4場賽事，而迪布尼亦因膝蓋連環受傷休養了一段時間，但兩人在周中練習同樣已經回歸，令哥帥可考慮把他們列入比賽陣容之內。
哥帥說︰「阿古路與球隊練習了2課，已沒有感到痛楚，迪布尼的情況亦一樣，練習時表現出色，我們會看看情況。」
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至於在周中歐聯膝蓋受傷的中堅史東斯，哥帥說︰「他昨日正接受治理，今天有進行練習，我們會看看情況，但一般來說只有60小時休息是不足夠。」但哥帥重申無意在1月轉會窗增兵。(Goal.com)
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