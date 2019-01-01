阿古路：曼城劍指四冠王

曼城今季各項賽事依然有爭冠機會，陣中前鋒阿古路相信自己及隊友有能力在各項比賽勝出。

曼城現時在聯賽榜排首名，聯賽盃殺入決賽，足總盃亦剛於第5圈淘汰紐波特郡，連同歐聯入16強，曼城現時在四項賽事仍有爭標機會。

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阿古路表示有信心可以贏盡所有冠軍：「如果球季去到現在這個階段，仍可以有能力爭四冠，證明今季做得很好。我希望我們最終會成功，我把目標定得高，我很有信心。」

「我知從沒有人取得如此成就，我很期望曼城可以寫入史冊。對我來說，很希望可以成為決賽入波的球員。」

阿古路對車路士連中三元，令他在英超11次戴帽，與舒利亞看齊，亦令他在23戰入17球。

至於今年已30歲的阿古路，會否在曼城效力至掛靴，他仍未有答案。

「曼城是支冠軍球隊，亦有冠軍教頭，我還可以要求甚麼？我在曼城很高興，沒有想過離開的問題。」

「這間球會很照顧球員，我第一天來到這裡已經知。我不知道掛靴後會做甚麼，但一定是與足球有關的事。現在我只專注球隊賽事，希望可以為曼城贏盡所有賽事。」(Goal.com)