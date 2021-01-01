闊別兩個多月 本地波周六回歸

經過兩個多月停賽之後，本地職業足球比賽將在周六(2月20日)起復賽，頭炮將是菁英盃分組賽，由冠忠南區對愉園。

阿迪達：阿仙奴冇空間犯錯！

因為疫情影響，本地職業足球比賽停頓了兩個多月，等到2月中旬終於回歸。足總宣布，周六起將會先安排最一輪菁英盃分組賽舉行，頭炮將是下午3時由B組南區對愉園，賽事在小西灣運動場上演。同日另一場，將是A組傑志在旺角場鬥天水圍飛馬。

周日頭場則輪到B組晉峰對東方龍獅，同樣是3時在小西灣運動場上演，尾場則為下午7時的A組理文對標準流浪，賽事在旺角大球場開打。目前B組已經確定是東方及愉園出線4強，只待最後一輪賽事決定首、次名誰屬。A組方面，理文、傑志及飛馬都有機會入4強，要看最後一輪賽事決定哪兩隊晉級。由於要符合政府防疫要求，復賽初期暫時謝絕觀眾，只能閉門作賽及安排網上直播。(Goal.com)



復賽首10場賽程如下：

2月20日（六）菁英盃B組 15:00 小西灣運動場 冠忠南區 對 愉園

2月20日（六）菁英盃A組 19:00 旺角大球場 傑志 對 天水圍飛馬

2月21日（日）菁英盃B組 15:00 小西灣運動場 晉峰 對 東方龍獅

2月21日（日）菁英盃A組 19:00 旺角大球場 理文 對 標準流浪

2月24日（三）菁英盃4強 15:00 小西灣運動場 B組首名 對 A組次名

2月24日（三）菁英盃4強 19:00 旺角大球場 A組首名 對 B組次名

2月27日（六）港超聯 15:00 小西灣運動場 冠忠南區 對 傑志

2月27日（六）港超聯 19:00 旺角大球場 愉園 對 東方龍獅

2月28日（日）港超聯 15:00 香港大球場 天水圍飛馬 對 標準流浪

2月28日（日）港超聯 19:00 旺角大球場 晉峰 對 理文