邊支英超球隊衛冕之旅表現最差？

李斯特城、車路士及布力般流浪都曾在英超封王後於接下來的球季失色，究竟今季的利物浦是否同樣遭逢厄運？Goal同大家睇睇過往部分衛冕之師的表現。

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李斯特城現時是英超衛冕表現最差的一隊。



他們在2016年首次染指英超獎盃後，翌季成績當中只能贏12場，輸18場，僅以第12名完成，是最差的衛冕紀錄。



此前這個紀錄是屬於車路士的。他們在2014-15球季封王，但之後一季只得第10名，當中贏12場，輸12場。戰績也為摩連奴帶來被炒命運。

至於自1990年後終於再當聯賽盟主的利物浦，於疫情的陰霾下，也總算得償所願。不過他們今季又飽受傷兵問題影響，3月時成為首支輸6場主場比賽的英超衛冕球隊，亦是高普上任「紅軍」主帥以來最差走勢，球隊連續68場主場不敗強勢亦告終。(Goal.com)

英超最差衛冕之旅表現

以下有英超5個最差的衛冕表現。