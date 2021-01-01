邊支英超球隊衛冕之旅表現最差？
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李斯特城現時是英超衛冕表現最差的一隊。
他們在2016年首次染指英超獎盃後，翌季成績當中只能贏12場，輸18場，僅以第12名完成，是最差的衛冕紀錄。
此前這個紀錄是屬於車路士的。他們在2014-15球季封王，但之後一季只得第10名，當中贏12場，輸12場。戰績也為摩連奴帶來被炒命運。
至於自1990年後終於再當聯賽盟主的利物浦，於疫情的陰霾下，也總算得償所願。不過他們今季又飽受傷兵問題影響，3月時成為首支輸6場主場比賽的英超衛冕球隊，亦是高普上任「紅軍」主帥以來最差走勢，球隊連續68場主場不敗強勢亦告終。(Goal.com)
英超最差衛冕之旅表現
以下有英超5個最差的衛冕表現。
|球季
|球隊
|比賽
|勝
|和
|負
|得球
|失球
|得失球差
|2016-17
|李斯特城
|38
|12
|8
|18
|48
|63
|-15
|2015-16
|車路士
|38
|12
|14
|12
|59
|53
|6
|1995-96
|布力般流浪
|38
|18
|7
|13
|61
|47
|14
|2013-14
|曼聯
|38
|19
|7
|12
|64
|43
|21
|2017-18
|車路士
|38
|21
|7
|10
|62
|38
|24