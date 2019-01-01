迪比利可復出歐聯鬥曼聯

養傷一段時間的巴塞隆拿前鋒迪比利，將可望提早復出在歐聯8強戰上陣鬥曼聯。

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迪比利在歐聯16強對里昂時拉傷大腿，自此一直未有披甲，其後教練華維迪承認，其實迪比利已有傷在身，該次受傷是因冒險上陣。

本來預計迪比利將缺陣對曼聯的歐聯8強兩回合賽事，但其康復進度比預期好，雖然未可在周末對馬體會一仗復出，但之後歐聯對紅魔的比賽應問題不大。

華維迪說︰「我們會看看他在周三的情況，昨天他與球隊練習了一陣子，會逐步把他列入比賽行列。」

預計對馬體會一仗，前鋒馬爾甘將獲得上陣機會，他剛在周中聯賽交出一個入波及一次助攻，華維迪說︰「他有同等的上陣機會，其近況不俗，進攻時的決定比之前進步，但仍有進步空間。」(Goal.com)