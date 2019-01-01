辛迪卡索拉重創後再綻光芒

西班牙中場辛迪卡索拉，曾經被醫生診斷指「可以再行走」已是幸運，但他現在重返頂級足球舞台，靠的是一股不放棄的鬥志。

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去年《馬卡報》有一篇令人動容的訪問，寫道：「他們告訴我，如果你可以再次與兒子一起在花園中散步，便應該感到滿足。」辛迪卡索拉的跟腱嚴重受創，曾一度有636日未嘗出場比賽。經過多達10次手術，包括移植一片有女兒名字紋身的皮膚，即使掛靴亦沒有人會怪責他，但他選擇咬緊牙關奮鬥兩年，只為再次踏上足球場。

在康復的過程中，卡索拉與阿仙奴分道揚鑣，這個在西班牙中場在今年的訪問中曾提到：「我任何時刻都感覺到阿仙奴每個人對我的關心。如果說有一樣最重要的東西，那就是球迷的愛。最後悔的，是不能在足球場上與他們告別。」

卡索拉輾轉回到西班牙，在636日之後再次代表舊會維拉利爾上陣，獲得全場球迷起站致意。再次與他簽約的維拉利爾並非「開善堂」，球會與球員都深信將可以重返高峰，事實證明了他們是對的。

在2018/19球季，卡索拉有4個入球及10次助攻，成為球會當季最佳球員。更戲劇性的是，卡索拉在事隔1302日之後，再次為西班牙國家隊正選上陣。「在一場頂級賽事中上陣要經過漫長道路，當那是國家隊…難以想像。我可以重返這裏是因為體育的原因，不過永不放棄的精神也可以為同齡的球員們樹立榜樣。」

來到2019/20球季，卡索拉的狀態似乎更進一步，在7場比賽之後已錄得4個入球及3個助攻，其中對巴塞隆拿射入長程炮，更再次提醒世人他仍能在重要時刻發亮。辛迪卡索拉的故事，的確可以鼓舞任何一個懷疑自己是否可以繼續作戰下去的足球員。

他是辛迪卡索拉，一個差點不能再次走路的人，一個足球史上偉大的童話故事。（Goal.com）