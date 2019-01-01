辛度華拿加盟天津泰達

中超球隊天津泰達宣佈，正式簽入拜仁31歲射手辛度華拿。

辛度華拿2017年由賀芬咸加盟拜仁，上季射入8球，助拜仁於德甲封王。

今季拜仁德甲爭標受阻，但華拿在聯賽難以跟羅拔利雲度夫斯基爭位，只曾一次在聯賽上陣。

辛度華拿與拜仁的合約到2020年才完結，但他主動要求提前解約。之後隨即宣佈以500萬歐元加盟天津泰達。

Sandro #Wagner verlässt den #FCBayern und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Tianjin Teda in die chinesische Super League.



Danke für alles und viel Erfolg in China, Sandro!



Zur Presseerklärung ➡ https://t.co/sR6uZeZofB pic.twitter.com/1HnPexeLXu — FC Bayern München (@FCBayern) January 30, 2019

拜仁體育總監沙歷咸美錫表示，辛度華拿主動要求解約，並表示中超有份很好的合約等待他，因此拜仁乘人之美。

「我們感謝華拿在拜仁附出的一切，並祝願他在中超有美好將來。」(Goal.com)