車路士2：1紐卡素 夏薩特獲「雙雙」緊追美斯

車路士今晨以2：1擊敗紐卡素，於今仗交出助攻的夏薩特亦因而做出入球及助攻均達雙位數的紀錄，成為今季繼美斯後另一個在歐洲五大聯賽有此成績的球員。

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藍軍今場面對由舊主賓尼迪斯帶領的紐卡素，開賽僅9分鐘便由柏度洛迪古斯先開紀錄，完半場前雖然被對方一度追平，但在57分鐘由韋利安射成2：1，最終他們亦以此比數勝出。夏薩特作為球隊王牌雖然未有入球，但韋利安的奠勝球正是由他送出助攻，而這亦讓他今季在入球及助攻數字同樣達至雙位數，是歐洲五大聯賽中繼美斯之後另一有此表現的球星。

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不過夏薩特發光發熱下車路士仍有暗湧，因為這名比利時球星即將約滿，而至今雙方似乎仍未就續約達成共識。（Goal.com）