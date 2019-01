車路士2：1紐卡素 夏薩特獲「雙雙」緊追美斯

10+ - Eden Hazard (10 goals and 10 assists) is one of two players in the Top 5 European Leagues to have both scored and assisted 10 or more goals in league play this season - the other is Lionel Messi (16 goals and 10 assists). Phenom. pic.twitter.com/5F1ZWFiYi5 編輯之選 小白twitter貼「黑面」合照引公關災難

朗尼美國機場醉酒鬧事被捕

C朗、美斯領銜歐洲半季最佳陣容

祖雲2:1森多利亞 19戰53分創意甲紀錄