車仔將同杜曹簽18個月約

車路士將跟接替林柏特擔任主帥的杜曹簽約18個月，當中有再續約1年的條款，如無意外杜曹周三將領軍出戰狼隊。

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47歲的前 教頭杜曹將要在新冠肺炎測試中結果呈陰性才能開始領軍訓練和比賽。車路士亦批准這位新帥短期內任用自己核心團隊，之後再檢視是否需要添加人手。班主阿巴莫域治將解僱林柏特形容為球會十分艱難的決定，他表示自己跟對方關係非常好，亦十分尊重對方；他代表球會感謝林柏特領軍的貢獻，並強調這位名宿仍是球會重要人物，球會隨時歡迎這位傳奇。至於林柏特自己則說：「能夠帶領車路士這個在我人生長時間佔重要位置的球會，是莫大的榮幸。我感謝球迷在我過去18個月給予重大的支持。當我接受這個重任時，就知道前路艱難。我也為我們的成就而自豪，為青訓球員晉身一隊並有好表現而自豪，他們是球會的將來。我為今季未能有時間再帶球會向前感到失望。」林柏特也有感謝阿巴莫域治、董事局、教練團隊、職球員和球會所有人。(Goal.com)