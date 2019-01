足總盃16強抽籤 車仔主場鬥曼聯

英格蘭足總盃16強對碰抽籤順利完成,焦點戲碼為車路士主場迎戰氣勢如虹的曼聯,而另一勁旅曼城抽得好籤,將作客米杜士堡對紐波特郡的勝方。

紅魔自蘇斯克查接手後連贏8場,包括日前於足總盃作客3︰1擊敗阿仙奴的代表作,但晉級之後於16強遇上另一勁旅車路士。

而同市宿敵曼城將作客米杜士堡對紐波特郡重賽後的勝方,晉級應問題不大。至於63年來首次打入第5圈的唐卡士打,則主場迎戰淘汰熱刺的水晶宮。

足總盃第5圈賽事將於2月15至18日的周末上演。(Goal.com)

英足盃第5圈抽籤結果(前者主場)

車路士 Vs 曼聯

米杜士堡/紐波特郡 Vs 曼城

唐卡士打 Vs 水晶宮

樸茨茅夫/昆士柏流浪 Vs 屈福特

白禮頓/西布朗 Vs 打比郡

布里斯托城 Vs 梳士貝利/狼隊

AFC溫布頓 Vs 米禾爾

史雲斯 Vs 班列特/賓福特