足總盃第4圈 英超列強抽好籤
意見()
Getty
安察洛堤話愛華頓球員表現未夠好
屈福特/特蘭米爾（英甲）Vs 狼隊/曼聯
經抽籤後，英超榜首利物浦在第4圈將作客英冠布里斯托城或英甲梳士貝利的勝方，而曼城主場面對富咸，李斯特城作客英冠賓福特。
將返回主場與狼隊重賽的曼聯，假若晉級將作客屈福特對英甲特蘭米爾的勝方。而熱刺與米杜士堡重賽後的勝方，將作客另一英超球隊修咸頓。(Goal.com)
足總盃第4圈抽籤
屈福特/特蘭米爾（英甲）Vs 狼隊/曼聯
侯城（英冠） Vs 車路士
修咸頓 Vs 米杜士堡（英冠）/熱刺
昆士柏流浪（英冠） Vs 錫周三（英冠）
般尼茅夫 Vs 阿仙奴
北安普頓（英乙） Vs 打比郡（英冠）
賓福特（英冠） Vs 李斯特城
米禾爾（英冠） Vs 錫菲聯
雷丁（英冠）/黑池（英甲） Vs 卡迪夫城（英冠）/卡萊爾聯（英乙）
韋斯咸 Vs 西布朗（英冠）
般尼 Vs 諾域治
布里斯托流浪（英甲）/高雲地利（英甲） Vs 伯明翰（英冠）
曼城 Vs 富咸（英冠）
羅奇戴亞（英冠）/紐卡素 Vs 牛津聯（英甲）
樸茨茅夫（英甲） Vs 班士利（英冠）
布里斯托城（英冠）/梳士貝利（英甲） Vs 利物浦