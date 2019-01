足總盃第4圈抽籤 阿仙奴硬撼曼聯

隨著利物浦輸波出局,英格蘭足總盃隨即為第4圈賽事進行抽籤,矚目大戰首選阿仙奴主場迎戰近況大勇的曼聯。

盧卡古:蘇斯克查知道我係邊種前鋒

紅魔自新帥蘇斯克查上任後已連贏5場,於聯賽榜正力追第5位的兵工廠,恰巧兩隊將於足總盃第4圈交手。

除了這場大戰外,第4圈尚有水晶宮主場鬥熱刺及曼城迎戰般尼2場英超對碰戲碼,而假若紐卡素重賽擊敗布力般流浪,他們亦將遇上屈福特。

第4圈賽事將於1月25至28日上演。(Goal.com)

足總盃第4圈賽事抽籤

史雲斯 Vs 基寧咸

溫布頓 Vs 韋斯咸

梳士貝利/史篤城 Vs 狼隊

米禾爾 Vs 愛華頓

白禮頓 Vs 西布朗

布里斯托城 Vs 保頓

阿克寧頓 Vs 打比郡/修咸頓

唐卡士打 Vs 奧咸

車路士 Vs 錫周三/盧頓

紐卡素/布力般流浪 Vs 屈福特

米杜士堡 Vs 紐波特

曼城 Vs 般尼

巴尼特 Vs 賓福特

樸茨茅夫 Vs 昆士柏流浪

阿仙奴 Vs 曼聯

水晶宮 Vs 熱刺