足總盃抽籤 紅軍晉軍作客車仔 朗尼或倒戈曼聯

英格蘭足總盃第5圈賽事在周一完成抽籤,其中將與梳士貝利踢重賽的利物浦,假若贏波晉級的話將作客車路士;而朗尼效力的打比郡若在重賽贏波,便可倒戈曼聯。

經抽籤後,在周日打和2︰2需返回晏菲路與梳士貝利踢重賽的紅軍,晉級的話將作客車仔,絕不易踢。而打比郡作客0︰0賽和諾咸頓後同樣需踢重賽,假若贏波便可在主場迎戰曼聯,令前鋒朗尼上演倒戈戰。

至於衛冕的曼城抽得好籤,將作客錫周三;而李斯特城則主場對高雲地利與伯明翰重賽後的勝方。

由於英超今季引入季中休戰制度,第5圈足總盃賽事將首次安排在3月3及5日的周中上演,並首次不設重賽賽制,打和將以慣常的加時及互射12碼決勝。

足總盃第5圈對賽

錫周三 Vs 曼城

雷丁/卡迪夫城 Vs 錫菲聯

車路士 Vs 梳士貝利/利物浦

西布朗 Vs 紐卡素/牛津聯

李斯特城 Vs 高雲地利/伯明翰

諾咸頓/打比郡 Vs 曼聯

修咸頓/熱刺 Vs 諾域治

樸茨茅夫 Vs 般尼茅夫/阿仙奴