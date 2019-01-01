賓菲加炒國民隊十蛋創55年歷史

賓菲加主場大勝國民隊10:0，創下自1964年後最大勝仗。

賓菲加挾聯賽5連勝之勢主場迎戰國民隊，阿歷士基莫度​開賽1分鐘就打開紀錄，展開大屠殺序幕。

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施費洛域​在上半場梅開二度，助賓菲加半場領先3：0。祖奧菲歷斯下半場5分鐘射成4：0後，碧斯、費路及魯賓戴亞斯各入一球，賓菲加64分鐘領先到7：0。

之後賓菲加換入莊拿斯干卡維斯​，這名巴西射手立即梅開二度，加上拉法施華​的入球，賓菲加最終大勝10：0，創下球隊自1964年後的最大勝打仗。

雖然賓菲加大勝一場，但仍落後榜首波圖1分 ，但賓菲加在得失球上領先波圖7球，由於首循環賓菲加一球挫波圖，若次循環波圖同樣贏1：0，對賽成績一樣，而到時積分都一樣的話，就會以得失球分勝負。。(Goal.com)