費基亞2000萬歐元轉投貝迪斯

西甲球會貝迪斯宣布，已經完成費基亞的轉會，這個法國國腳去年曾相當接近加盟利物浦，惟最終未能成事。

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費基亞簽下一紙4年合約，轉會費據報為2000萬歐元，另外有指設有1000萬歐元的浮動條款，他的弟弟邵耶辛費基亞亦一同加盟貝迪斯。

26歲的費基亞在2013年升上里昂一隊，在2014/15球季攻入13球及9個助攻初展鋒芒，在2017/18球季又射入18球，入選法國國家隊出戰世界盃，6次後備上陣協助法國史上第2次贏得世界盃。

費基亞在去季轉會窗幾乎以6000萬歐元加盟利物浦，惟最終沒有成事，有指費基亞在體檢出現問題，令他最後留在里昂。費基亞在里昂的合約只餘下一年，在他拒絕續約的情況下，里昂被迫出售這個主力球員，以免來季人財兩空。

貝迪斯去季在西甲排第10，只落後愛斯賓奴3分而未能獲得歐霸入場券，他們在新一季的首場賽事會在8月19日上演，主場迎戰華拉度列。（Goal.com）