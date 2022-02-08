西甲與HK Football Academy合力打造首間香港西甲足校

這次合作由兩位香港退役球員，現任教練陳志康及郭嘉諾牽頭，他們將與來自西甲的技術總監合作，技術總監會於體育事務、教練培訓及引入西甲訓練系統各方面作支持。西甲聯賽國際代表(香港分部) Eduard Castell表示：「對落實這計劃我們十分高興，希望為香港基層足球發展帶來幫助。透過西甲訓練系統，以及涵蓋運動及心理輔助等球員所需內容的綜合性訓練，力求展現我們對提升香港以及基層足球的決心。」

這次合作是繼與中華人民共和國教育部的合作計劃、與新加坡政府合作的基層足球發展計劃、印尼的永久足球學院，以及於越南的西甲足球學校和西界學阮計劃後，西甲在亞洲地區的又一個項目。西甲基層足球技術及運動事務經理 Juan Florit說：「基層足球在亞洲地區的發展有很大潛力。在西甲基層訓練中，我們希望將自己的經濟及訓練系統帶到如香港這次的合作中。我們期望綜合性的訓練可以為本地球員以及教練的成長，有正面的提升作用。」

學校總監陳志康說：「在90年代香港是亞洲足球的中心，無奈近年水平下滑，足球彷彿變成了一項『康樂活動』。我們希望透過香港西甲足球學校，為大家家提供全新的足球體驗。有穩定的場地，以及西甲系統帶來具質素的訓練內容，有趣的學習環境，完成培訓的教練以及管理人員，令我們有能力由基層開始逐步改變足球。我們相信西班牙式的系統非常適合香港人的身體質素特點。」

香港西甲足球學校的主場館位於紅磡漆咸道北272號，結好中心4樓，為本地青少年進行足球基礎訓練提供優良環境。(Goal.com)