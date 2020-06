西甲復賽 美斯創紀錄兼助巴塞大勝

巴塞隆拿在西甲復賽後第一擊作客護級的馬略卡,大勝4:0。球王美斯提供助攻更貢獻93分鐘的入波,是他在2019-20第20個西甲入球,亦成為西甲史上首位連續12季攻入至少20球的球員!

The Argentina star is the only player to score 20 or more goals in Spain's top flight in 12 consecutive seasons.

美斯今仗的精彩表現也令他今季聯賽助攻達到14次,是西甲今季至今入球及助攻最多的球員。(Goal.com)