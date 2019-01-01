蘇格蘭聘基爾馬諾克教頭奇勒接手
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麥利殊因領軍成績欠佳在4月被解僱，足總決定聘請今季帶領基爾馬諾克取得聯賽第3名的奇勒接手，球隊剛在周日擊敗勁旅格拉斯哥流浪，取得來屆歐霸盃資格。
當日已被傳離隊的奇勒賽後說︰「我在球隊的時間很抱歉未能贏得錦標，但面對球場3面看台得到球迷的支持，便是我的錦標。」
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✅ SFWA Manager of the Year 2018-19
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Your new Scotland National Team Head Coach is... #NothingMattersMore pic.twitter.com/M8VSTpjLhd
蘇格蘭現時在2020歐國盃外圍賽2戰後排在小組第5位，奇勒上任後的第一仗是6月6日對塞浦路斯，3日後再作客比利時。
他在接掌後說︰「這是一個榮譽，我相信球隊擁有一班充滿潛質的球員，可以取得成功，很期待與他們合作。」(Goal.com)