菲爾鍾斯：摩連奴令我哋成為笑柄

菲爾鍾斯表示自蘇斯克查執教後球隊氛圍及表現都有改善，反而摩連奴執教時，曼聯就成為別人笑柄。

曼聯在蘇斯克查接手後，已經11戰不敗，今周將於主場對 PSG進行歐聯16強首回合，陣中剛續約4年的後衛菲爾鍾斯表示球隊已回復信心。

史摩寧：食素令我更強！

Excitement is building for this week's big #UCL game at Old Trafford! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 10, 2019

「現時每隊都會認真看待我們，我們季初時成為其他人笑炳，但現在已完全改變。我們在對上10至12場已證實了，之後將繼續進步。」

「這個經歷對所有人都很艱難，但我們已越來越好。我過去已說過，我們仍未贏得任何東西，但我們已走向正確方向。」

曼聯現時以1分領先阿仙奴及車路士排第4，菲爾鍾斯表示知道球隊有能力取得前4 。

菲爾鍾斯表示穩定性在任何體育活動都是很重要，我們要繼續向前取分，「這是一個艱難的時刻，但這是我們想踢的比賽，來吧。」(Goal.com)