菁英盃羅曉聰補時12碼得手 香港U23破2:1港會奪成軍首勝

周日晚的港超菁英盃比賽，賽前俱未在今季贏波的香港U23與港會激戰，去仗對冠忠南區表現熱血的香港U23再次展現韌勁，終在補時階段完成逆轉好戲，2:1擊敗對方、錄得成軍後首捷。

巴塞同柏迪傾合約有突破性發展

兩支賽前未「開齋」的球隊為贏波拚盡，29分鐘港會羅賓士高接應角球頭鎚攻門被香港U23門將謝家榮沒收。5分鐘後，香港U23一次地面組織，羅曉聰直線傳入禁區，李藹軒射門中柱，馬文政後上補射被港會門將彼得史密夫封出，黎培基抽射則告越楣而去。上半場補時階段，港會憑湯姆哈靈頓接應角球跳頂得手，半場1:0領先。

中場休息過後，香港U23進一步向對手施壓，逐步控制戰局，但面對港會屯兵後場，周家樂、李藹軒、黎培基先後禁區外叩關，都只是讓彼得史密夫有機會表演撲救。不過，這位本地洋將在88分鐘在救出對方頭鎚攻門後，無法阻止張俊軒補中為香港U23追平，而補時階段黃智康搏得十二碼、羅曉聰操刀建功，就為香港U23完成2:1的反勝戲碼。

香港U23是役每名球員「全份」獎金達3500元，有份出資支持球隊的香港足總副主席霍啟山賽後稱心情激動：「這支球隊有上佳的拚搏精神，到最後一刻都不會放棄，期望他們每場都進步。」霍啟山是役安排了一批U14小將入場打氣，盼他們能從前輩身上得到啟發，身處貴賓席的他賽後也與球迷擊拳、接受祝賀。

球隊主教練張健峰透露，球員半場在更衣室時顯得垂頭喪氣，但最終表現出鬥志、展示對繼續職業生涯的渴望，包括之前在保持體重方面未如理想的黎培基，是役積極跑動為球隊貢獻。「張峰」亦提及球隊失球多在比賽初段、末段或賽事停頓位，反映球員在特定時段集中力不足，往後需要改善。(Goal.com)