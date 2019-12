英足盃抽籤 利物浦惡戰愛華頓

英足盃第3圈已經抽籤,其中最觸目大戰是利物浦主場對愛華頓,另外曼聯作客狼隊、以及阿仙奴主場鬥列斯聯亦有睇頭。

上屆於國內2項盃賽、均於首圈出局的利物浦,於英聯盃已殺入8強;於英足盃當然亦希望取得佳績,但球隊籤運一般,將要對戰愛華頓。2018年英足盃亦曾上演「利市打吡戰」,當時紅軍主場2:1殺敗死敵,預料今番又有惡鬥。

自上季升班之後,狼隊對曼聯極有辦法,4次對賽取得2勝2和,蘇斯克查要帶隊過關有難度。曼城則在主場鬥英乙球隊維爾港,阿仙奴亦坐鎮主場,迎戰英冠勁旅列斯聯。(goal.com)

英足盃第3圈

英超球隊抽籤結果

狼隊 Vs 曼聯

利物浦 Vs 愛華頓

曼城 Vs 維爾港

阿仙奴 Vs 列斯聯

李斯特城 Vs 韋根

車路士 Vs 諾定咸森林

米杜士堡 Vs 熱刺

基寧咸 Vs 韋斯咸

富咸 Vs 阿士東維拉

羅奇代爾/波士頓聯 Vs 紐卡素

錫菲聯 Vs AFC 費迪

修咸頓 Vs 哈特斯菲爾德

屈福特 Vs 燦美爾

普雷斯頓 Vs 諾域治

水晶宮 Vs 打比郡