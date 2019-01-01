英格蘭點兵張伯倫回歸 美臣蒙特首度入選
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Getty/Goal composite
阿仙奴雷斯尼爾遜等待機會上位
門將：佐敦碧福特（愛華頓）、湯希頓（阿士東維拉）、尼克普比（般尼）
在上季尾復出的張伯倫今季開咧後於紅軍獲得不少機會，因此獲修夫基再次徵召。此外車路士中場新人美臣蒙特，聯同李斯特城的占士麥迪臣、曼聯的雲比沙卡及維拉守將泰朗明斯一同首度入選，當中蒙特更有望取得首頂喼帽。
而曼城守將基爾獲加是今次點兵中落選的最大名氣球星，英格蘭將於9月8及11日於主場迎戰保加利亞及科索沃。(Goal.com)
英格蘭大軍名單：
門將：佐敦碧福特（愛華頓）、湯希頓（阿士東維拉）、尼克普比（般尼）
後防：阿歷山大阿諾特、祖高美斯（利物浦）、芝維爾（李斯特城）、米高堅尼（愛華頓）、丹尼路斯（熱刺）、雲比沙卡、哈利馬古尼（曼聯）、捷比亞（馬德里體育會）、泰朗明斯（阿士東維拉）
中場：占士麥迪臣（李斯特城）、美臣蒙特、巴克里（車路士）、阿歷士張伯倫、佐敦軒達臣（利物浦）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）、哈利雲克斯（熱刺）、連格（曼聯）
前鋒：哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯）、查頓辛祖（多蒙特）、史達寧（曼城）、卡林威爾遜（般尼茅夫）