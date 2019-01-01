艾馬利稱12碼十分失望但維護沙加表現

格列沙加在北倫敦打吡最令人印象深刻的演出，就是在禁區內不智地送出12碼，不過教練艾馬利仍然維護這個中場球員。

阿仙奴連追2球逼和熱刺

基斯甸艾歷臣為熱刺先開紀錄，之後格列沙加在己方禁區魯莽出腳剷跌孫興慜，哈利簡尼操刀寫入12碼拉開兩球差距，雖然拿卡錫迪及奧巴美揚各入一球為阿仙奴追成平手完場，但沙加就成為猛烈抨擊對象。

19 - Harry Kane's penalty was the 19th scored in games between Arsenal and Spurs in the Premier League; the most in a single fixture in the competition's history. Spotlight. pic.twitter.com/vfjdczO9Zl — OptaJoe (@OptaJoe) September 1, 2019

艾馬利在賽後記者會上，維護這個26歲瑞士中場的表現，他說：「在90分鐘內，我對他的表現感到自豪。我們可以有些錯誤，我希望利用它向前進發及改善，整體上以及個人上都有更多正面積極的東西。」

艾馬利承認該12碼的確是令人十分失望，但強調沙加踢得很好，又謂如果贏得了比賽，錯誤就不會被放大，他續道：「我們值得有更好的結果。我們在下半場控制得較好，支持者創造了一個很好的氣氛。這是一場精彩的球賽，但對我們來說仍然不足夠。」

阿仙奴開季4場比賽取得2勝1和1負，暫時在積分榜比熱刺少2分。（Goal.com）