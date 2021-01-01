艾利臣喪父 一門多傑專出門將

利物浦門將艾利臣比加父親在巴西遇溺身亡，終年57歲。

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據《Reuters》報道，當地警察證實荷西比加在巴西南部度假住所附近的湖游泳後身亡。艾利臣曾效力的巴甲球會國際體育會在Twitter證實消息，並向他們一家及朋友送上慰問。此外，另一巴甲球會聖保羅、艾利臣現時效力的利物浦、兄長梅里奧所屬的富明尼斯、利物浦同市宿敵愛華頓、曼聯門將迪基亞都有發文。

You’ll Never Walk Alone, @Alissonbecker ❤️ pic.twitter.com/58Uf4bcKAB — Liverpool FC (@LFC) February 25, 2021 We are all with you pic.twitter.com/mLG2noMpXO — David de Gea (@D_DeGea) February 25, 2021 The thoughts and prayers of everyone at Everton are with Alisson Becker and his family following the tragic news of the death of his father, Jose Becker. 💙 — Everton (@Everton) February 25, 2021





在國際體育會出道、上陣115次的艾利臣2018年時曾解釋由於父親都是守門員，影響到他也想踢此位置。

艾利臣也曾對利物浦官網表示自己來自門將世家：「我父親為他工作的隊伍效力，母親則在學校打手球，祖父踢業餘足球。然後我哥哥也踢足球，之後到我也開始喜歡足球。我以往看他訓練，然後亦開始對這個位置感興趣。那在我的血液裡，在我的家庭裡，我開始跟隨他們步伐。」(Goal.com)