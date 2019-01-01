舒利亞：拉舒福特已證明自己可成為英格蘭同曼聯射手

前英格蘭國腳舒利亞表示，拉舒福特已證明了自己會成為英格蘭代表隊及曼聯的重要人物。

拉舒福特被雲高爾提升至一隊，當時是以中鋒角色上場，但到摩連奴時代，寸王把他改造成翼鋒，反而未能令他發揮所長。

不過在蘇斯克查上任後，拉舒福特用次重拾狀態，在近6戰射入4球，包括1:0擊敗熱刺時的入球。

前英格蘭前鋒舒利亞相信拉舒福特已漸入佳境。

「拉舒福特可起飛是因為他有一位完全相信他的領隊，從來沒有人質疑他的能力，但最終要在蘇斯克查下才能完全顯示出來。」

「拉舒福特現在是曼聯主力了，現在他正朝向正確方向走。他的走動很好，而且穩定地進步，他可令所有防守球員驚怕，埋門一腳亦突飛猛進。」

「攻入熱刺一球普巴的傳送十分精彩，拉舒福特的處理亦顯得他很有自信。」

「他在前線顯示出的冷靜是之前未看過的，這是經驗的累積。」

舒利亞補充，拉舒福特有能力繼續進步，就算摩連奴把他安排在邊線，但都沒有影響到拉舒福特的射手觸覺，希望可看到他繼續進步。

「雖然年紀輕，而且多傷患，但曼聯現在很信任他。他很快成為眾人目光，但之後就沒有太大表現，這是一般年輕球員都會遇到的事。」

「他只有21歲，需要在確保可以抵擋得住足球外的引誘。我不擔心他會受引誘，但不能說沒機會。如果可以做到所有這些事，曼聯和英格蘭都會有一位可用多年的頂級前鋒。」(Goal.com)