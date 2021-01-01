考下你：C朗贏過幾次歐聯？係咪史上最多？

C朗效力曼聯、皇馬及祖雲達斯期間贏得不少錦標，威水程度大家都知，但究竟這位葡萄牙巨星贏過幾次歐聯呢？Goal 同你睇下。

C朗效力曼聯及皇馬期間合共贏過5次歐聯錦標，他也成為首個球員在兩場決賽效力不同贏家球隊時入波，第一次是在2008年決賽為曼聯對車路士時打開紀錄，之後2014年為皇馬對馬體會時攻入120分鐘的12碼。這位名將在2015-18期間亦助皇馬連續3連稱霸歐洲，但他仍未在祖記捧起過歐聯獎盃。

C朗亦坦言希望為斑馬兵團奪得此歐洲殊榮，他在Instagram寫：「歐聯的重點就是：淘汰階段。幾乎就是另一比賽從此開始，人人都竭盡所能，因為所有細節都主宰分野。過去兩年我們比預期中更早回家，但每季我們定下更高目標，今年亦不例外。」

C朗拿度贏過的歐聯

Season won Player Team 2007-08 C朗拿度 曼聯 2013-14 C朗拿度 皇馬 2015-16 C朗拿度 皇馬 2016-17 C朗拿度 皇馬 2017-18 C朗拿度 皇馬

而至今，也只有前皇馬前鋒亨托（Francisco 'Paco' Gento）贏的歐洲盃/歐聯（6次）比C朗多。另一當今球王美斯則贏過4次，全部都是身披巴塞戰衣。(Goal.com)