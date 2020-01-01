「美斯、C朗、哥迪奧拿將會集結於PSG」

美斯、C朗拿度、尼馬、麥巴比，再加哥迪奧拿領軍？如此組合堪稱「夢幻」，前PSG球星彭格拉迪揚言這有可能發生。

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美斯表明想離開巴塞，盛傳較大機會加盟曼城，亦有報道指 體育總監里安納度聯繫了該33歲巨星的父親了解狀況。曾於2004至2009效力PSG的彭格拉迪認為美斯加盟該法國班霸的機會較大：「曼市這個城市本身醜陋，灰沉沉，又下雨，我有很多原因認為美斯會去巴黎。然後C朗會在2021加入，還有哥迪奧拿。我覺得哥帥和美斯之前有傾過，前者會說：我在曼城想要你，但你去PSG吧，別擔心，下年我會加入。」彭格拉迪續說：「PSG的口號是『let's dream bigger』（讓我們擁有更遠大的夢想），很合理！他們會成為世界上首支集齊4個外星人：C朗、美斯、尼馬、麥巴比，加瘋狂教練的球隊。」(Goal.com)