美斯：今屆美洲盃我不在最佳狀態

阿根廷在美洲國家盃晉身4強，然而當家球星美斯承認，他本人在賽事的發揮未如理想。

巴西射贏12碼挫巴拉圭入4強

阿根廷在美洲國家盃晉身4強，然而當家球星美斯承認，他本人在賽事的發揮未如理想。

阿根廷在8強鬥委內瑞拉一役，以美斯支援雙箭頭拿達路馬天尼斯及阿古路，其中馬天尼斯連續兩場賽事建功，助阿根廷以2：0勝出，晉級4強後將硬撼東道主巴西。

A Argentina se classificou para as semifinais pela quinta vez nas últimas seis edições da #CopaAmerica. pic.twitter.com/q6up6wsvT6 — Copa América (@CopaAmerica) June 28, 2019

美斯在今屆4場賽事之中只入1球，而且只是分組賽對巴拉圭時的12碼，這個效力巴塞隆拿的球星承認狀態不佳：「事實上，這不是我在美洲盃的最好演出，表現未達我預期。最重要的是我們勝出，可以繼續爭冠。在盃賽賽事，任何賽果都有可能發生。場地質素差劣，很難發揮，很遺憾美洲盃的所有球場都是如此。」

阿根廷今屆美洲盃演出欠缺說服力，分組賽擊敗獲邀出賽的卡塔爾才晉級8強，但若他們在4強能擊敗巴西，將能連續三屆賽事打入決賽。在2015及2016年，阿根廷均在決賽以互射12碼不敵智利，屈居亞軍。（Goal.com）